De ontroering van Carola Schouten was geen perfectionisme maar een besef van schuld

‘Vergeven is moeilijk, maar vergeving ontvangen is misschien nog wel moeilijker’. Het was één van de mooie zinnetjes uit het interview van Janine Abbring met Carola Schouten in Zomergasten. Schouten had het niet over een filosofisch of theologisch vraagstuk. Het ging hier om een existentiële kwestie waarin zij zelf ook zoekend een weg zocht. Schouten had het zelf aan de orde gesteld door een filmfragment (uit The two Popes) te laten tonen. Twee vrienden, priesters, vinden elkaar terug bij de eucharistie. De één had de ander verraden. En wanneer, voorafgaand aan het breken van het brood en het schenken van de wijn de gemeente gevraagd wordt om zich met elkaar te verzoenen en elkaar te groeten met de vrede van Christus, k..

