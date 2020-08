Veel christenen kunnen best een zaligsprekingenfiltertje gebruiken

Deze zomer is voor mij een moment om de balans op te maken: ik ben ein-de-lijk afgestudeerd als theoloog. (Mijn moeder droomde dat ik arts zou worden: het is bij “Master of Arts” gebleven). In september hoop ik dat de PKN mij beroepbaar stelt als predikant. Tot die tijd heb ik verplicht vakantie. Hoewel, vakantie. Samen met veertien jonge en ervaren theologen benut ik deze tijd door een boek te schrijven: Wat kan een christen anno 2020 hebben aan theologie?

Het valt me op dat veel van de bijdragen in het boek gaan over het soort persoon dat je als christelijk theoloog kunt worden. Het is volgens mij een teken van de grote aandacht die er onder mijn leeftijdsgenoten is voor authenticiteit: Wat voor mens wil ik zijn als theoloog? Aan welke ..