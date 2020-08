Paulien Vervoorn: ‘Hij leidt ons leven, gewoon in Nederland’

Of ik nog wegga deze zomer. ‘Af en toe een kort tripje, gewoon in Nederland.’, antwoord ik. ‘Weekendje Zeeland of zo. Niks bijzonders.’

In Zeeland zoek ik Tineke op. We zaten samen in de Gereformeerde Gemeente in Woerden. Rond mijn vijftiende besloot ik haar een brief te schrijven, omdat ik mijn twijfels en vragen wilde voorleggen aan iemand die iets ouder was dan ik – we schelen zeven jaar. Ze werd een vriendin, een soort grote zus, die mijn brieven beantwoordde met bemoedigingen en wijze raad. Ze verhuisde naar Zeeland en ons contact verwaterde. Ruim twintig jaar spraken we elkaar niet meer. Totdat ik haar spontaan weer tegenkwam. Het leek ons allebei leuk eens bij te praten.

Mijn weekendje Zeeland is een mooie aanleiding de daad bij het..