Zorgje bekijkt de kleurmeldingen van landen in Europa. Zorgeloos haalt zijn schouders erover op

Zorgje en Zorgeloos gaan op vakantie. Zorgje heeft de vakantie al een half jaar van te voren geboekt. Zorgeloos vindt het wel best en denkt: dat zien wie tegen die tijd wel. De vakantie komt door corona bijna op losse schroeven te staan. Zorgje bekijkt alle kleurmeldingen van landen in Europa. Zorgeloos haalt zijn schouders erover op en kijkt een dag van te voren wel of het door kan gaan: even goede vrienden als hij thuis moet blijven. Zorgeloos heeft zelfs nog geen enkele reisgids doorgekeken. O nee, denkt Zorgje een paar weken voor vertrek, zou hij er wel zin in hebben? Zorgeloos voelt de bui al hangen en veinst wat enthousiasme. Maar die vlieger gaat niet op. Hij zal zich erover moeten uitspreken en snel ook.

Op vakantie gaat het..