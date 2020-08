Reina Wiskerke: ‘Schouten ontweek bij Zomergasten handig een ja of nee’

‘Het heeft geen nut. Geen enkel nut. Helemaal niet.’ Het waren parels van zinnen die minister Carola Schouten zondag uitsprak bij Zomergasten. Ze reflecteerde tegenover presentator Janine Abbring op het overlijden van haar vader, die verongelukte toen zij negen jaar was. Wat het nut daarvan was, had ze zich afgevraagd. ‘Uiteindelijk heb ik geleerd dat dát de vraag niet is. God was erbij. Hij heeft ons er doorheen getrokken.’

Het idee dat lijden nut of zin heeft volgens het christelijk geloof, leeft bij zowel gelovigen als ongelovigen. Het is een valkuil van de christelijke belijdenis dat ‘God alles doet meewerken ten goede’. Alsof je daarom moet geloven dat lijden en verlies nut hebben, en dat je dat vroeg of laat zult zien. Het doet geen..