Vreemde landen

Deze keer regelt hij een staanplaats ver van de bewoonde wereld. De plek die we krijgen, is afgelegen en beschut; van de andere campinggasten merken we vrij weinig. Het is wildernis en woekering, klei en wilgen, vlierbes en brandnetels.

De oevers van een meer vormen de horizon. Het is een soort Afrika. ‘s Avonds gaat het houtvuur aan. Twee gevorkte takken dragen het spit. Mens en techniek werken mee, bij elke druppel vet van de braadkippen sist en vlamt het vuur op.

In de verte verdwijnen auto’s uit hun geluid, een vliegtuig zet de daling in. De sterren zijn bijna niet zichtbaar, later zie ik er toch één vallen. De oude verhalen klinken weer.

In de avond, in de schemertijd, worden we de archeologen van elkaars leve..