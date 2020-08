Er bestaat een diepe wens om het kwaad een gezicht te geven

Er gaat nu op sociale media een screenshot rond van een bericht van de Farmers Defence Force (FDF) waarin ze aankondigen deze week thuis bij Kamerleden van de coalitie verhaal te halen. Ik maak bijna dagelijks mee dat mensen mij op straat of in de trein aanspreken op mijn werk. Dat gaat altijd beleefd en vriendelijk. Het hoort ook bij mijn werk als volksvertegenwoordiger om me te verantwoorden. Wat niet bij mijn werk hoort, is het binnentreden van de leefruimte van mijn vrouw en kinderen. Dat de boeren daar nu mee dreigen – en ze hebben al eerder bij collega’s laten zien dat ze de daad bij het woord kunnen voegen – laat iets zien van hun gebrek aan fatsoen. Zoals ze dat al eerder hebben getoond in de digitale, uiterst gewelddadige dreige..

