Op vakantie in een ver land beleefden we op de camping één apocalyptische nacht. Eén nacht die me vervolgens vele nachten uit de slaap hield. Zo gaan de dingen soms.

Een houten countrydorp pal naast de camping ging in vlammen op. Eerst begon een luchtalarm luid te loeien, daarna klonk paniekerig geschreeuw, in het Nederlands: ‘brand! brand!’ Vervolgens waren, bij het openritsen van de tent, op ruim tweehonderd meter afstand metershoge vlammen te zien. Dit alles in het holst van de nacht.

Die nacht rees het respect voor de brandweer even hoog op als de vlammen. Met negentig man rukten ze uit, ze hadden de zaak snel onder controle. Minder aangenaam was het besef, de volgende ochtend, dat iemand de boel had aangestoken. Al een halfjaar was in..