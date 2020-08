Kikkers vangen

Koffie bij vrienden in Ouddorp, tijdens vakantie in Zeeland.

Ze zitten in een verbouwing. Hun vijver gaat gelukkig weg, die heb ik altijd griezelig gevonden. Het water in de rechthoekige bak staat laag. Maar er zit nog leven in: een stuk of zeven groene kikkers. Smekend kijken ze naar de hoge, gladde wanden. Dit is een appel, er gaat een sprake uit van deze kikkers.

Ik bied aan ze weg te vangen en mee te nemen. Immers, wij hebben kennis aan een stel natuurfreaks in Zeeland; spraken die niet onlangs van een nijpend kikkergebrek op Zuid-Beveland? Vraag en aanbod komen hier wonderlijk bij elkaar. Dat je groene kikkers (een beschermde soort) alleen mag vervoeren als kikkervisje, weet ik dan nog niet. Maar wel dat ze beter af zijn in de vrije Z..