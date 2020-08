Lof voor Rutte-III

Vier maanden geleden vroeg ik bij de apotheek, met het briefje van de huisarts in de hand, om een tube zalf. Is op, zei de assistente. Een week later kreeg ik een mailtje: ‘De medicatie die we voor u besteld hebben, staat helaas nog in bestelling.’

Dit gebeurt er, wanneer we medicijnen niet meer dicht bij huis maken en een pandemie de wereldwijde distributie stillegt. Dan is het niet meer zo efficiënt om afhankelijk te zijn van goedkope Aziatische producenten.