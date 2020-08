Varen is als het leven, soms gaat het slalommend, soms in een rechte lijn

Die zomer ga ik samen met mijn broer het Velencemeer in Hongarije op met een opblaasboot. We krijgen geen controle over het bootje en dobberen wat rond. Uiteindelijk bereiken we een eilandje en nadat we ons herpakt hebben, varen we in een rechte lijn weer terug naar de plek van vertrek.

Op de Spido in Rotterdam, lekker naar buiten kijken naar de indrukwekkende gebouwen die voorbij komen, heerlijk! Slalommend op de veerboot naar Terschelling, daar een uitsmijter eten nabij vuurtoren De Brandaris, tijdens de terugreis op het dek heerlijk in slaap soezen. In Londen met een rondvaartboot over de Theems, achter op het dek met een speelgoedballetje spelen met mijn dochter. Op Koninginnedag met de boot van een vriend het Gooimeer op, tot zonsond..