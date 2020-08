Naar Zeeland fietsen

Ik fietste de kaders van de arbeid uit en werd een stip in het landschap. Bij Rhenen de Rijn over, de Betuwe in. Via Zoelen naar Geldermalsen en Tiel: wirwar van industrieterreinen, die een zuigende werking uitoefenen op de fietsbanden.

Dwars-over fietsend, van noord naar zuid, snijdt mijn route het land aan als een taart. Verrukking en landschapspijn zijn het lot van de doorfietser. Grote delen van de Betuwe zijn stil, geen vogel te zien of te horen. Dode, stille biljartlakens van agro-industrieterrein ('weiland'). De Betuwelijn een soort Berlijnse Muur. Dan door het Land van Altena, mijn schoonvader Kees Potters (82) groeide er op, in Waardenburg. Bij Dussen klim ik over een vangrail, fiets op de schouder, om bij de tweede veerp..