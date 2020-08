Na een Griekse moussaka en een Spaanse paella een rondje langs het Comomeer

Het allerleukste van vakantie vind ik persoonlijk de keuken van het land van bezoek. Vanwege corona moet alles van tevoren gepland worden. En het virus is nog lang niet uitgeroeid. Wij hebben lang geleden onze vakantie al afgeblazen. Ook al hadden we best op ons buitenlandse vakantieadres kunnen komen, wij blijven liever thuis.

Omdat we de etentjes missen, halen we de buitenlandse keuken die van onszelf binnen. We hoeven niet te reserveren, alleen de boodschappen in huis halen. We ‘zijn’ al in Duitsland geweest met kaiserbrötchen, pretzels en flammkuchen. Griekenland was ook al aan de beurt met een stevig gerecht op een druilerige Hollandse dag: moussaka. We waren al in Spanje met paella en patatas (of Spaanse tortilla’s). Vlaamse frieten..