Is geluk te meten? En wanneer verwordt het tot ongeluk?

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt sinds jaar en dag onderzoek gedaan naar wat menselijk geluk nu precies behelst. Onze ‘geluksprofessor’ en socioloog Ruut Veenhoven verwierf met zijn onderzoek naar geluk als subjectief beleefde ervaring van levensvoldoening en zijn ontwikkeling van de World Database of Happiness internationale erkenning en faam. Ook een jongere hoogleraar als de econoom Job van Exel betrekt in zijn onderzoek naar economische ontwikkelingen de wisselwerking tussen geluk, welvaart en morele dilemma’s in zijn vraagstelling.

Maar in Rotterdam is meten weten. Niet zelden loopt er een econometrist vertwijfeld over de campus omdat na meting van bepaalde zaken de werkelijkheid niet blijkt te kloppen met het door haar of..