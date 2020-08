Complottheorie

Bij de pont staat een man die zodra hij een oor ziet, ertegen moet praten. Ik ben een gewillig slachtoffer. ‘Hebt u al corona gehad?’, wil de man weten. ‘Dat is anders geen pretje’, gaat hij meteen verder. ‘Voor je het weet binden ze je vast in bed. Je ken niet eens je vrouw bellen. Je wordt compleet afgevoerd. En dan leg je daar maar te leggen. Je lijk wel een Barneveldse kip. Die leggen ook de hele dag. Ik houd van me vrijheid, meneer. Tussen vier muren bevalt me niet.’

‘Hebt u lang in het ziekenhuis gelegen?’, vraag ik. ‘Nou meneer, dat is gelukkig al lang geleden. Geen corona hoor, dat hadden ze nog niet uitgevonden. Maar al dat geprik, dat bevalt me niet. Vroeger waren de dokters ..