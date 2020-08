Nieuwe vormen

Als we vanwege corona online vergaderen, teren we nog op wat was. Het zit nog in ons hoofd, hoe we samen kwamen op het werk of in de kerk. Terwijl we achter een scherm zitten, verweeft het digitale heden zich met de herinnering aan de werkelijke ontmoeting in een tastbare omgeving. Daardoor houden we het een tijdje vol: thuis werken, thuis kerkdiensten volgen. En daardoor is deze situatie minder goed voor nieuwkomers. Zij kunnen zich enkel oriënteren en profileren via het digitale contact. Tijn Sinke, adviseur schuldenaanpak bij een grote gemeente, signaleerde het gisteren in het ND: voor jonge werknemers, die vaak nog niet zo lang op hun plek zitten, is het heel moeilijk om de organisatie vanuit huis te leren kennen.

Maar op den duu..