Moet alles altijd doorgaan? Neem een voorbeeld aan de boeren

‘Wij hadden ook mooie vakantieplannen. Die vielen nu compleet in duigen. Helaas.’ Maar het is toch geen ramp om een jaartje over te slaan?, schrijft Madeleine van Toorenburg.

‘Alles moet altijd doorgaan’, deze zin, die mijn moeder vaak ietwat veroordelend uitspreekt, gaat dezer dagen vaak door mijn hoofd. Net voor het reces nog, toen een jongere collega vertelde dat hij dit jaar weer op vakantie zou gaan naar Italië, waar hij eigenlijk tegenop zag. ‘Waarom ga je dan?’, vroeg ik. ‘Je kunt toch ook een jaartje overslaan? De huidige pandemie is een goede reden om thuis te blijven.’ Zijn reactie was simpel: ‘We houden van Italië en gaan daar altijd naar toe. Dit jaar dus ook.’ Gelukkig voegde hij er wel aan toe dat ik hem aan het denken had ..