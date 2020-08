Gouden tijden

Woensdag leek het of ik dit proces kon aanraken. Het deed zich voor in het Stedelijk Museum van Alkmaar, bij de vaste tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw van Alkmaar’. De titel staat in grote gouden letters bij de ingang. Maar, u voelt het vast aankomen, daar is inmiddels een kanttekening bij gezet, onder het kopje ‘Wiens Gouden Eeuw?’ ‘Omdat de Nederlanden in de zeventiende eeuw een grote culturele en economische bloei kenden, wordt die periode vaak de "Gouden Eeuw" genoemd.’ En: ‘In 2012 hebben wij deze term dan ook gekozen als titel van onze presentatie van kunstwerken uit het rijke zeventiende-eeuwse Alkmaar. Tegenwoordig is er echter meer aandacht voor de armoede, de uitbuiting, het ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .