De boodschap en de bijwerkingen van een bedekt gelaat

Het mondkapje bleek deze week een prettig behapbaar, tastbaar aanknopingspunt voor maatschappelijk debat. De brede complexiteit van de pandemie werd teruggebracht tot de symbolische vierkante centimeters van een vlaggetje waarmee je ernst, goede intenties en naastenliefde kunt markeren.

Het mondkapjesdebat gaat over de openbare ruimte, en dan vooral waar veel mensen dicht op elkaar samenkomen: stads- en winkelcentra, terrassen en andere verzamelplaatsen van sociaal verkeer. De huidige focus daarop is zo sterk dat er nauwelijks aandacht was voor wat het RIVM deze week in een gedetailleerde tabel onthulde, namelijk dat veruit de meeste herleidbare corona-besmettingen thuis hebben plaatsgevonden. Veel meer dan in de zorg, op het werk, in de ..