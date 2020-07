Komt er een einde aan de schuldopstapeling?

Het Internationaal Monetair Fonds denkt dat de totale overheidsschuld van de landen in de wereld door de great lockdown zal stijgen tot 101,5 procent van het mondiale bbp. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog was die volgens berekeningen van het IMF niet zo hoog.

Er is geen geen historisch precedent. Nooit eerder werd zo met geld gesmeten om economieën overeind te houden. Nu al is 10 biljoen euro uitgegeven om gezinnen en bedrijven door de crisis te loodsen zonder dat ze in armoede vervallen of omvallen. En in tegenstelling tot de zomer van 1945, toen de Duitsers en Japanners waren verslagen, heeft het coronavirus zich nog niet onvoorwaardelijk overgegeven. Hoogstens is er sprake van het begin van het einde. Of, om Churchill na de slagen ..