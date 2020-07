Joop zou de zaag in het hek zetten

Ik ken hem al zo’n 25 jaar. Hij woonde eerst verderop in de straat, later schuin tegenover. En opeens is Joop weg. We kennen elkaar niet eens heel goed. Het is een beetje zoals veel buren elkaar kennen: een groet, een praatje als je de skibox op de auto doet, en bij elkaar aan tafel als er in de buurt een parkeerprobleem is. Als je zolang bij elkaar in de straat woont, schept dat toch een band. Bij mij tenminste. Of het wederzijds is weet ik niet, en in feite is dat ook niet belangrijk. Ik voel het.

Ik zie hoe Joops vrouw op straat wordt aangesproken. Ik zie schrikreacties, maar weet er het fijne niet van en heb niet de behoefte om eens te gaan buurten. Dat voelt ongepast. Later op de dag zie ik weer zo’n gesprekje op straat, en slaat een..