Het zijn huis-, tuin- en keukenervaringen die mij confronteren met de weerbarstige werkelijkheid

Op mijn vraag op Instagram naar ideeën voor mijn column kreeg ik verrassende reacties. Zo vroeg een nicht van mij of ik iets wilde schrijven over zelfvoorzienend leven. Ik vermoed dat het komt door mijn Insta-spam met overvloedige moestuinoogst en scharrelkippetjesromantiek. Nu is het ook echt waar dat ik zo blij als een kind iedere morgen mijn rondje verwondering door de tuin maak. Ik kan mijn geluk niet op als ik soms zomaar met handen vol aardbeien, sla en kippeneieren de keuken in loop. Dat deel ik dan euforisch aan ieder die het wil zien en proeven.

Maar daar ligt verder geen enkele kennis van zaken of diepliggend rentmeesterschapsbewustzijn aan ten grondslag. Was het maar waar. Ik doe maar wat. Dat we dit seizoen kilo’s aardbeien k..