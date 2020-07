Orthodoxe pamfletschrijvers komen laat tot bekering. Toch goed dat het nu ook tot hen doordringt

Toen onlangs een aantal mensen van de IZB, een organisatie die zich inzet voor missionair werk en gemeentevernieuwing binnen de Protestantse Kerk, bij elkaar kwam, ging het gesprek als vanzelf over de opdracht van de kerk in tijden van een pandemie. In ‘de veelheid van geluiden en in de stormen van de tijd groeide het verlangen naar een woord dat de waan van de dag overstijgt. Het mondde uit in een appel om onze tijden profetisch te verstaan en te doorgronden. De neerslag ervan kwam in een pamflet en een artikel op de opiniepagina van deze krant. Profetie is iets gezien hebben en daardoor wat te zeggen hebben, zo stellen de auteurs van dit stuk (Kees van Ekris, Cock Blenk, Bert Karel Foppen en Koos van Noppen). Het is één van de gaven va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .