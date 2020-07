Bescherming voor de reiziger onderweg, maar ook tegen besmettelijke ziekten

Dinsdag liep ik een kerk binnen. Zoals bijna alle rooms-katholieke kerken was deze open. In de afgelopen tijd ben ik vaker zo’n kerk binnengewandeld. Ongehinderd door een welkomstcomité, of zoals die in de protestantse kerken vervangen zijn door beveiligers die je vragen of je aangemeld en/of ingeschreven bent. Waarop, als dat niet het geval is, je in het slechtste geval de toegang geweigerd wordt, of in het beste geval je alsnog ingeschreven wordt.

Bij navraag daarover blijken die gegevens ergens in de cloud opgeslagen te worden. Niks bescherming persoonsgegevens of privacydingen. Als de christenvervolging ooit over West-Europa uitbarst, kan men met één druk op de knop zien wie de kerk bezocht heeft.

Best raar dat ik momenteel makkelijker..