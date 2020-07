Het is beter de wet van Pia Dijkstra op zichzelf te nemen

Het is verleidelijk: alles koesteren wat ingebracht wordt tegen het wetsvoorstel Voltooid Leven van Pia Dijkstra. Want deze wet plant het idee in ons hoofd, dat leven na je 75e een kwestie van eigen keuze is, en keuzes moeten mensen gaan verantwoorden tegenover zichzelf en anderen, zeker als ze hulpbehoevend worden, of somber. Wat vrije keuze lijkt, blijkt dan niet zo vrij meer te zijn.

