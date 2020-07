Mijn moeder was ‘een soort heilige’, zei mijn vader

Als het honderd jaar geleden is dat een belangrijk persoon werd geboren of overleed, verschijnen er herdenkingsartikelen in kranten, terugblikken op tv en wordt er misschien een symposium belegd. Afgelopen zaterdag was de honderdste geboortedag van mijn moeder. Zij overleed in 1985, 65 jaar oud nog maar. We belegden als kinderen een samenzijn om haar leven te vieren en herinneringen op te halen.

In de oorlog was ze koerierster geweest met illegale lectuur. Iemand uit haar verzetsgroep was opgepakt terwijl hij een boekje met namen en adressen bij zich had. Dat boekje had hij in z'n cel opgegeten. Ook hem herdachten wij. Zodoende zaten wij daar.

Ze was juf, vrij laat getrouwd, moeder van zes, 'een soort heilige' (zei mijn vader), een 'moeder..