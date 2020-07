Pak die telefoon. Bel desnoods iemand die tien jaar geleden naast je zat

Vanmorgen heb ik een paar oproepen gemist. Ze zijn anoniem; dus terugbellen gaat niet. Het gebeurt me vaker, maar deze keer zitten ze me niet lekker. Het voelt als een opluchting dat de volgende anonieme oproep komt terwijl ik in de auto zit.

'Hallo met Arjan', neem ik op met een druk op de handsfree-knop.

Het blijft even stil. Dan volgt er een aarzelend 'hoi'.

'Hoi, met wie?'

'Ha Roel, zeg het eens!

'Ik zat jaren geleden naast je in de Stay-Clean groep.'

Het kwartje valt onmiddellijk en in mijn gedachten zit ik in één keer tien jaar terug in de tijd. De Stay-Clean groep was de wekelijkse meeting van mensen met een verslaving. Grotendeels bestond de groep uit mensen die net uit de kliniek kwamen.

Elke dinsdagavond zaten we met een groep van een..