Bang voor politie

In Amsterdam-Zuidoost vinden dagelijks zo’n twintig misdaden plaats die niet bij de politie worden aangegeven, vanuit de angst van slachtoffers om gestraft en onrechtvaardig behandeld te worden. Er zijn gewapende overvallen in hun straat of zelfs in hun woning. Sommige winkeliers worden naar huis gevolgd en overvallen na het sluiten van hun winkel. Sommige overvallers dragen zelfs een politie-uniform. Slachtoffers doen geen melding bij de politie, omdat ze soms eerst moeten bewijzen dat ze werkelijk slachtoffer zijn en niet onderdeel van de criminelen die bij hen zouden zijn gekomen om af te rekenen. Mensen lopen trauma’s op doordat onschuldige kennissen die aangifte gingen doen, werden verdacht en opgesloten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .