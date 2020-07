Kom op, jonge vader. Jij kan het ook!

‘Ik ben van een nieuwe generatie, dus ik ga straks ook een luier verschonen en in de nacht een flesje geven’, zei een aanstaande vader deze maand in een artikel over het geboorteverlof.

Ik las het een paar keer opnieuw. Net als de zin die volgde. De jongeman in kwestie zei dat ‘zij’ - en met ‘zij’ bedoelde hij zijn vriendin - minder zou gaan werken. Zelf was hij dat niet van plan omdat hij meer verdiende.

Ik geloof niet dat deze aanstaande vader tot een nieuwe-generatie-vaders behoort. Veel vaders die ik ken - en die nu al volwassen kinderen hebben - verschoonden al luiers en gaven flesjes. Ze gingen zelfs al minder werken terwijl zij meer verdienden dan hun partner. Ze namen een deel van het huishouden voor hun rekening ook al hadden..