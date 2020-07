Over de Maasvlakte

De fiets bleef dit jaar dicht bij huis. We maakten vooral rondjes om onze woonplaats Delft. Ook daar valt meer dan genoeg te zien. Ten zuiden van Delft ligt de laatste groene buffer tussen de Haaglanden en Rijnmond: Midden Delfland. Aan alle kanten hoogbouw, maar de weidse weilanden ademen nog rust. Een prachtige fietsroute voert vanuit het schilderachtige Schipluiden over een voormalige trambaan richting Maasland. Tegenover alle bedrijvigheid valt het beschermde stadsgezicht van Maassluis bijna in het niet. Een klein standbeeld herinnert aan Abraham de Geweldige.

De veerpont zet ons droogvoets over de Nieuwe Waterweg. Het is ov, dus mondkapjes zijn verplicht. Aan de overkant ligt Rozenburg. We nemen verschillende bruggen in het dynamisc..