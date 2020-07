Beroepsquerulant

Toen ik een jaar of achttien was, had ik een vakantiebaantje bij de boer. Ik was er manusje-van-alles; ik plantte en oogstte, schoffelde onkruid, reed rond op een trekker en heftruck, betegelde het erf – alles vond ik best, want deze boer betaalde goed. Zelf spendeerde hij zijn tijd vooral in zijn studeerkamer. Ja, een tikje zonderling was hij wel, maar zeker geen kwaaie kerel.

Op een dag vroeg hij me een website te bouwen, in die tijd iets relatief nieuws. Niet dat ik dat kon, maar vooruit, zonder morren bekwaamde ik mij in de basale vaardigheden en bouwde een simpele site voor deze boer. Die propte hij vol met wijsheden die hij in zijn studeerkamer had opgedaan; vooral omstreden evolutiebiologische inzichten die moesten bewijzen d..