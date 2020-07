Naar de supermarkt gaan is er in deze coronatijd niet gezelliger op geworden

Gezelliger is het er in deze coronatijd niet op geworden in en rond de supermarkt. Het begint al bij het pakken van het karretje dat door iedereen zorgvuldig schoongemaakt wordt. Ongeduld, felle blikken over en weer, geen greintje vriendelijkheid. ‘Wilt u even aan de kant gaan?’ vraagt een mevrouw me bij de Lidl terwijl ik juist geen kant op kan (‘Dat ziet u toch zelf ook wel!’). Daar wordt zelfs ik chagrijnig van. Het kost me moeite om me in te houden en haar toe te roepen dat ze ook met mij rekening moet houden. Een klein sociologisch onderzoek dat ik uitvoerde heeft trouwens aangetoond dat het Lidl-publiek iets ongeduldiger is dan het Albert Heijn-publiek.

Om het voor mezelf en anderen toch wat leuker te maken, knoop ik in de supermar..