Kijk uit met wie je op de foto komt te staan. Het imago van degene met wie jij lachend in de camera kijkt, wordt besmettelijk voor jouw imago, voor de rest van je leven.

Dat er deze weken zo veel meer goed-fout-schema’s opdoemen (rond racisme, genderidentiteit en discriminatie) maakt de kwestie dringender. Tel daarbij op dat overal foto’s gemaakt (kunnen) worden en dat die in een mum van tijd verspreid zijn. Je loopt het gevaar dat wie met jou verbonden is, voor jou terugdeinst als er foto’s opduiken van jou met iemand die in ongenade is gevallen. Je kunt ontslagen worden, of virtueel gestenigd. Het kan je blijvend worden nagedragen.

