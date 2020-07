Witte geleerden

Toen Amerika eenmaal ontdekt was, werden de oorspronkelijke bewoners in een mum van tijd door de conquistadores onderdrukt. Hiertegen werd door Europeanen zélf ook weer snel opgetreden. Al in 1522 verkreeg de dominicaan Bartolomé de las Casas van keizer Karel V namelijk toestemming om in het huidige Venezuela een kolonie te stichten, waarin de mensenrechten van de indianen werden gewaarborgd. Europese slavenhandelaren reageerden furieus, omdat zij hun economische belangen in gevaar zagen komen. Zij vonden bij de keizer geen gehoor. De keizer decreteerde andermaal dat ‘indianen’ niet langer tot slaaf konden worden gemaakt. Paus Paulus III viel de keizer bij. In zijn encycliek Sublimis Deus (1537..

