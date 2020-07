Wenskaartjes lossen de eenzaamheid niet op, maar kunnen wel heel persoonlijk zijn

Wenskaartjes. Ik hou ervan. Altijd al gedaan. Postzegels koop ik per vellen.

Ik struin graag (kringloop)winkels af naar leuke en betaalbare exemplaren en stop per week een paar keer bij een rode brievenbus. Ze zijn in aantal teruggelopen, maar ik weet ze in mijn wijk allemaal te vinden.

Een kaartje sturen lost de eenzaamheid niet op, vertelt hoogleraar sociologie Theo van Tilburg in het Nederlands Dagblad. Hij reageerde op de initiatieven die aan het begin van de coronacrisis ontstonden. Maar een kaartje kan wel even een lach op je gezicht toveren of je hart een sprongetje laten maken. Omdat je ziet dat de afzender moeite heeft gedaan een bij jou passende afbeelding te zoe..

Ik stuur geen kaartje om er een terug te krijgen, maar omdat ges..