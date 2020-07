Als keurig gereformeerd journalistje schrok ik een beetje van het schilderij The Black Christ

Er zijn schilderijen die je niet vergeet. In 1999 zag ik in Kaapstad The Black Christ (1962). Dit schilderij was veertig jaar verbannen, als een mens, een ongewenste vreemdeling. In de man aan het kruis herken je ANC-voorzitter Albert Luthuli.

En in de Romeinse soldaten twee toenmalige architecten van de apartheid, premier Hendrik Verwoerd en justitieminister John Vorster. Het oordeel uit Pretoria kwam snel: ‘godslasterlijk en staatsvijandig’. Vernietiging dreigde.

Activisten smokkelden het doek naar Londen, waar het een ereplaats kreeg in Saint Paul’s Cathedral. Daarna ging het op toernee om geld in te zamelen, voor ‘slachtoffers van apartheid’. Soms kan kunst inderdaad ‘gevaarlijk’ effectief zijn.

De schilder, Ronald Harrison (1940-2..