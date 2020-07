De goede bedoelingen van D66 met de grote uithuisplaatsing van kinderen

Alle leerlingen van 0 tot 18 moeten kans maken op het beste onderwijs. Dat zegt D66 in een nieuwe onderwijsvisie. Het zal goedbedoeld zijn, maar die ‘0’ staat me niet zo aan. Dat geeft me iets te veel de indruk dat de vroedvrouwen van D66 langs de huizen gaan om jongetjes en meisjes op te pikken en ze allemaal onderdompelen in het grote D66-staatsonderwijsbad.

Ja, ik prijs D66 om zijn inspanningen voor het onderwijs. Echt waar. Maar dat nieuwe onderwijsplan dat woensdag in deze krant stond, klinkt allemaal net iets te gretig, te veelomvattend. Meteen al vanaf de geboorte gaat de overdrive erop: vier dagen per week naar de gratis opvang. Vanaf het vierde jaar ‘krijgt ieder kind een complete schooldag aangeboden, met onderwijs, sport, muzie..