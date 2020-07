Eenzame, oude boeken

Aan het begin van de zomer is het de gewoonte boeken aan te bevelen, meestal vers verschenen literatuur. Toch zijn ze er: bejaarde exemplaren die na twintig, veertig of honderd jaar onze leestijd nog waard zijn. Ik zocht zes van die boeken uit, voor elke week één, zes zomerweken lang:

1. Saint Francis - Nikos Kazantzakis: ‘Ik zwierf van klooster naar klooster, van dorp naar dorp, van wildernis naar wildernis op zoek naar God. Trouwen deed ik niet, kinderen kreeg ik niet, want ik was op zoek naar God. In mijn ene hand hield ik een stuk brood, in de andere een vuist vol olijven, en toch – hoe uitgehongerd ik ook was – vergat ik te eten, want ik was op zoek naar God.’