Rinke Verkerk: ‘Ik moet mijn oma zien om haar te willen zien’

Hugo is 68 en kwam door een mislukte operatie aan zijn stoma terecht in het verzorgingshuis aan het einde van mijn straat. Daar wapperden tot twee weken geleden kriskras rood-witte coronalinten in de wind, om iedere mogelijke in- of uitgang te barricaderen. Ze wapperden langs ramen met orchideeën, opgestapelde gezelschapsspellen en fotolijstjes, waar achter gerimpelde poppetjes zaten in een stoel of op bed. Voor de ingang zat Hugo met felle ogen een sigaret te paffen op de enige twee vierkante meter beton voor het huis die niet waren afgezet. Ik was al talloze keren langs gefietst. Kind voorop. Kind achterop. Onderweg naar het bos. En nooit gestopt. Dit keer had ik geen kind mee. Ik remde om aan Hugo te vragen hoe hij het vond, daar acht..

