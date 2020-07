Toen André Hazes vroegtijdig aan zijn einde kwam

Vorige week dinsdag was het zo ver. Na maanden thuiswerken en sporadisch met de auto op pad, stapte ik het ov in. Ik was op weg naar Amsterdam. Daar was het - net als in het ov - rustig. Op de heenweg stonden er twee magere Heinen op de Dam. Ik wist niet dat er een meervoud van bestond. Ze zagen er extra luguber uit dat plein dat veel leger was dan normaal.

Op de terugweg was de Dam een bezienswaardigheid rijker. Er zat een enorm legopoppetje met een zwart pak, zwarte hoed en zonnebril op een van de betonblokken op de hoek van het plein. Een toerist of Amsterdammer maakte een selfie met de Lego-man. Even dacht ik dat het een eenzame Blues Brother was. Maar nee, het moest natuurlijk André Hazes zijn. Hij was er net ter ere van zijn geboort..