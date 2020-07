Vragen aan de VU

Soms denk ik terug aan mijn vader als ik het huidige nieuws lees. Het gaat daarin nogal eens over slavernij. Wij wisten thuis als kinderen niet beter of die was een eeuw geleden afgeschaft. Maar mijn vader zag dat anders. Als wij naar een wedstrijd van Ajax of AC Milan keken, bromde mijn vader: slavernij. Hij had een hekel aan het transfersysteem waarbinnen spelers verkocht werden als handelswaar. In het jargon van vandaag zou hij het niet hebben over voetballers, maar over tot voetballer gemaakten. Ze hadden een prijskaartje aan hun shirt hangen en werden als onvrijen op de markt verhandeld. Je reinste slavernij.

‘Kom op Pa’, zeiden wij dan, ‘beetje dimmen, we zitten nu even voetbal te kijken.’ Maar zijn gebrom was ongemakkelijk. De voe..