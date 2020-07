‘Er is volgens mij een hoop seksuele veiligheid kapotgemaakt door het woord ‘preuts’

Had ik deze verwachting aangewakkerd? Was ik het enige meisje dat dit niet toestond? Was het níet normaal dat ik de jongen zijn gang niet liet gaan? Was ik echt preuts?

Preuts. Ik hoor het woord in mijn praktijk geregeld langskomen, vooral wanneer één van de partners klaagt over de seksuele ingetogenheid van zijn of haar partner. En ik kom er hoe langer hoe meer achter hoe manipulatief dat woord eigenlijk is, ‘preuts’. Want preuts, dat willen we niet zijn, Preuts is niet cool. Preuts is niet vrij. Preuts is saai en nuffig. Het is overdreven kuis.

Er is vast een tijd geweest waarin we als mensheid wellicht wat overdreven kuis waren. Dat we elke verleiding nauwgezet in de gaten hielden en ons wapenden tegen iedere neiging tot seksuele overga..