Onze jongste houden we nog even thuis. Ze kan haar hele leven nog naar school

Ruim honderd dagen duurt nu de corona-lockdown voor ons, en al die tijd zijn onze kinderen niet naar school geweest. Nog een maand en dan begint hier de zomervakantie. Dus hoe het ook loopt met de corona-curve, tot september zijn de kinderen bij ons. Bijna een halfjaar. Wie had dat gedacht?

We begonnen de lockdown geschaard om het haardvuur, allemaal in de huiskamer, met dekentjes over onze benen en boeken op schoot. Nu biedt het opblaasbadje in de tuin de nodige verkoeling. En als ze straks naar school gaan, kleuren de blaadjes alweer. Een bijzonder halfjaar.

In het begin was er veel stress over de ziekte zelf. Wie zou het krijgen? Zou het levens kosten van mensen die we kennen? Binnen onze eigen familie misschien? Hoe konden we anderen e..