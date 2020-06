Er zijn eigenlijk weinig mooie Bijbelteksten. We harken ze bij elkaar voor de tegeltjes aan de muur

Mensen maken zich zorgen. Daarvoor is de laatste tijd reden genoeg geweest. Krijg ik geen corona – of mijn ouders of kinderen, mijn vrienden of collega’s? Hoe gaat het met mijn baan, mijn inkomen? Al deze zorgen komen nog op de andere zorgen die er al waren.

Als christen weten we dat we met al onze zorgen bij God terecht kunnen. We gaan niet alleen door het leven. Dat verliezen we in onze zorgen soms uit het oog. Daarom roepen we elkaar op ons vertrouwen op God te stellen en daarom sturen we elkaar woorden van bemoediging en worden er liederen gezongen die gaan over Gods hoede, waarin we wél geborgen zijn. Hij zal er zijn. Uiteindelijk vinden we houvast in het woord van Jezus: ‘Wees niet bezorgd over eten en kleding. Al die dingen zoeken..