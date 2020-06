In een koekblik

Er zit al een oudere man, hij snakt naar aanspraak.

Gelukkig voor hem, zetten zich twee uitgewinkelde dames neer. Ze steken meteen van wal. Een welwillende uitwisseling van losse mededelingen begint.

'Ik kóm uit Amsterdam', zegt een van de dames, 'ik wóónde in Lemmer, ik verhuísde naar Doetinchem en nú woon ik in Arnhem.' Dit beknopte verslag van haar levensreis wordt begroet met goedkeurend zwijgen. 'En, wat denk je? Ben ik in Praag, kom ik iemand uit Doetinchem tegen!' Verbazing alom. Ze kopt zelf de bal in. 'De wereld is dus klein!' Iedereen is het roerend eens. De dag verandert in een geeuw. Aangename loomheid doortrekt alles, als een theezakje in kokend water. Ik kan n..