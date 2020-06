Een dt-fout is zo gemaakt. Juist als je gefocust bent op de inhoud van een tekst

Wie een dt-fout in een tekst maakt, kan daar hard op afgerekend worden. Ouders die een brief van school krijgen met zo’n fout, zijn geschokt. Want als zelfs de juf of de schooldirecteur het al niet weet.

Ik ben zo’n dt-foutenmaker. En eigenlijk weet ik ook precies met welke woorden het fout gaat. Met gebeurt of gebeurd, behandelt of behandeld, vermoedt of vermoed. Ik ken de regels. Leg ze keer op keer uit aan mijn kind, maar ga er vervolgens zelf toch de mist weer mee in.

Wat is het dan heerlijk een bericht te mogen maken over dt-fouten. Dat iedereen ze maakt. Behalve dan misschien de mensen die nooit onder tijdsdruk werken, zeeën van tijd hebben alle zinnen te ontleden en schrijven over zaken die voor hen net zo gewoon zijn als ademen. Wa..