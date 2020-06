Hoeveel rampen heeft een mens nodig om te veranderen?

In de boekwinkel op het station vind ik een klein blauw boekje van Rutger Bregman uit januari 2020 waarin hij waarschuwt voor een ramp. Nee, geen pandemie: de overstroming van een groot deel van Nederland. Ja, over niet al te lange tijd. Ik lees het in no time uit, met een mondkapje op, waardoor mijn leesbril voortdurend beslaat. Het is goed geschreven en zet meteen aan het denken.

Rutger Bregman is de man die de hele wereld vertelt dat de meeste mensen deugen en dat onderbouwt met een dikke pil die op veel koffietafeltjes ligt. In dit kleine boekje betoogt hij dat het niet deugt om onze geschiedenis te vergeten en onbekommerd te leven voor wat we nu belangrijk en aangenaam vinden. Het lijkt wel of er een ramp nodig is, zegt hij, om te be..