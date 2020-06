Je kunt het een droom noemen: een van de beste Kamerleden – een echte luis in de pels – wordt de lijsttrekker van zijn

partij.

Pieter Omtzigt ís een van de besten. Maar toen bewonderaars hem opriepen voor het lijsttrekkerschap van zijn partij te gaan, leek me dat geen goed idee. Lijsttrekkers kunnen zich niet monomaan in dossiers vastbijten, en dat is juist zijn kracht. Mocht Omtzigt lijsttrekker worden, dan zou er een goed Kamerlid mee verloren gaan. En toch trof mij een flikkering van hoop toen hij zich donderdag kandidaat stelde: misschien ziet hij kans het lijsttrekkerschap een ongekende invulling te geven. Onze parlementaire democratie heeft vernieuwende impulsen hard nodig.