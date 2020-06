Wanneer je de fase van kwetsbare ouderdom in gaat, sta je pas echt voor een grote opgave

Afgaande op de berichtgeving van de NOS heb je nu drie categorieën ouderen: vitale ouderen, matig kwetsbare ouderen en zeer kwetsbare ouderen. Matig kwetsbaar ben je als je hulp nodig hebt bij activiteiten buitenshuis, het huishouden en traplopen of douchen. Wanneer je tot die categorie behoort, kom je bij een tekort aan bedden, niet meer in aanmerking voor de intensive care. Jongeren of meer vitale anderen gaan voor. Tenminste, als het aan de artsen ligt die verantwoordelijk zijn voor het draaiboek pandemie.

In de Tweede Kamer hebben partijen als 50Plus en de Socialistische Partij hier al eerder bezwaar tegen aangetekend. Minister Van Rijn heeft zich er ook van gedistantieerd. Bij een overvolle IC pleit hij voor een ‘wie het eerst komt,..