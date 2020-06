De bus die rusteloze jongeren inspireerde, is weggezweefd per helikopter

In Alaska is de bus weggetakeld waarin Chris McCandless (24) zijn einde vond. In april 1992 liftte hij naar het noorden. Bij een gezwollen rivier strandde hij, in een wit-met-groene bus van Fairbanks City Transit System, lijnnummer 142. Het roestige wrak fungeerde als bivak. Hij stierf er door verhongering en na het eten van giftige zaden.

McCandless groeide op in een rijke familie, waarin succes en status domineerden. Zijn vader was iets hoogs bij de NASA.

De zoon keerde zich af van de schijn en het materialisme.

Hij verlangde naar authenticiteit en helderheid, de kiem die smeult in veel jongeren. Dat is hun goud. Pubers en jongvolwassenen ruiken ‘nep’ en hij, met zijn gewonde ziel, nog scherper dan anderen. Na zijn afstuderen gaf hij zijn..